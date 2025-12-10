「2025年報道写真展」のオープニングセレモニーで、テープカットする体操女子の杉原愛子選手（中央右）＝10日午前、東京都中央区の日本橋三越本店今年のニュース写真で1年を振り返る「2025年報道写真展」が10日、東京都中央区の日本橋三越本店で始まった。会場にはアサド政権が崩壊した中東シリアで強権支配を支えた秘密収容所やロシアの攻撃で起きたウクライナの火災現場で避難する母子、米大リーグのワールドシリーズで2連覇