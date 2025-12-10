乃木坂46の梅澤美波（26）が10日までに自身のインスタグラムを更新。イタリア・ミラノでの“スタイル抜群”ガーリーなミニスカートコーデショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ミラノ散策」とつづった。そして“スタイル抜群”のガーリーなミニスカートコーデショットを公開した。ファンからは「スタイル異次元」「世界一の女神」「全身素敵」「可愛すぎ」「全てが完璧」など大興奮の声が上がった。