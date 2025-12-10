【名探偵コナン・ワールド】 2026年1月30日～6月30日 開催予定 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、イベント「ユニバーサル・クールジャパン 2026」を、2026年1月30日から期間限定で開催する。 「ユニバーサル・クールジャパン 2026」は、日本発の世界的人気エンターテイメント作品の“超リアル”な世界に全身で飛び込むことができるスペ