春野礼奈さん＝撮影・武藤奈緒美小説家志望のライター・清繭子が、小説の公募新人賞受賞者に歯噛みしながら突撃取材する。なぜこの人は小説家になれたのか、（そして、なぜ私はなれないのか）を探求し、“小説を書く”とは、“小説家になる”とは、に迫る。今回の「小説家になった人」は、「コーロキの蒐集」で第１回永井荷風新人賞に選ばれた春野礼奈さん（湯谷良平さん「夜警」と同時受賞）。（文：清 繭子、写真：武藤奈緒美