気象キャスターを務める佐藤圭一さん（39歳）の志望は倍率が数千倍にもなるアナウンサーだった。大学3年時に100以上のテレビ・ラジオ局の試験・面接に挑んだ。しかしも、受けども受けども、落ちるばかり。それでも、さまざまな失敗経験から、今の自分の仕事にも生きる2つの教訓を得たという――。■「ピクルスはピクルスです！」「ピクルスはピクルスです！」以前、受けたあるテレビ局アナウンサー試験のカメラテストで、私は胸を