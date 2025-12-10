今回は、12月16日(火)にKISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]を開催するKISS OF LIFEのメンバーにプロフィール帳を書いてもらった。なかなか見られない４人のプライベートはファン必見！■JULIE(ジュリー)のプロフィール帳■NATTY(ナッティ)のプロフィール帳■BELLE(ベル)のプロフィール帳■HANEUL(ハヌル)のプロフィール帳取材・作成=HOMINIS編集部 放送情報 KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]公演日時：2025