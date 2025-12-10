【新華社広州12月10日】中国広東省汕頭市潮南区峡山街道丹鳳路にある住宅で9日午後9時20分（日本時間同10時20分）、火災が発生し、8人が死亡した。同区消防救援大隊が10日未明に明らかにした。消防部門は通報を受け、直ちに救助隊員を派遣して消火に当たり、午後10時3分に火は消し止められた。これまでの調査によると、火事のあった建物は4階建ての鉄筋コンクリート構造の自己建造家屋で、焼失面積は約150平方メートルとなって