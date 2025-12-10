都江堰市の岩壁で見つかった複数の恐竜の足跡。（成都＝新華社配信）【新華社成都12月10日】中国四川省にある自貢恐竜博物館の特任研究員、中国地質大学（北京）地球科学与資源学院の邢立達（けい・りつたつ）副教授の専門家チームは6日、同省都江堰（とこうえん）市の岩壁に残された恐竜などの足跡の予備調査で、各種古代動物の足跡化石計20点余りを確認したと明らかにした。約2億年前の三畳紀後期の化石と推定される。