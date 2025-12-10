ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカのトランプ大統領がウクライナでの選挙実施に言及したことを受け、「選挙に臨む準備はできている」と述べました。ただ、戦時下での選挙には安全確保が不可欠だとして、アメリカの支援を求めました。ゼレンスキー大統領は9日、イタリアからポーランドへの移動中の機内で記者団の質問に応じ、「『権力にしがみついている』との指摘は不適切だ」と強調しました。そのうえで、戦時下のウク