これは数年前のお話です。私（ルミ、40代）は夫（スグル、40代）と娘（ラン）との3人暮らし。娘は今、男性アイドルグループNにはまっています。最初は動画サイトでNの動画を楽しんでいるだけの娘でしたが、推し活のためにバイトをはじめたいと言い出しました。勉強への影響を心配した私でしたが、社会勉強にもなると考え直して、学校生活に影響ない範囲でやることを条件に娘のバイトを許可したのです。バイトをはじめて1年ほどが経