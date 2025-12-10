＜Qシリーズ（最終予選）最終日◇9日◇マグノリア・グローブGC（アラバマ州）◇フォールズC＝6643ヤード・パー71、クロッシングスC＝6664ヤード・パー72＞パーなら通過、ボギーなら圏外に陥落。こんな緊迫した状況で最終ホールを迎えた西村優菜に、最後まで試練が待っていた。「いやあ…心臓が3つあっても足りないです」と、終わった後は笑って振り返れるが、ドキドキとハラハラの連続。それは本人も「始まる前からすごく緊張し