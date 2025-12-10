【山田美保子のミホコは見ていた！】３１日の「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」に３年ぶり４回目の出場が決まったＳｉｘＴＯＮＥＳ。６周年メドレーを披露するという。そして１月１日は午後６時から冠番組「ＧｏｌｄｅｎＳｉｘＴＯＮＥＳ」（日本テレビ系）正月スペシャルが放送されると発表された。「映画＆音楽＆スポーツ界のトップランナー大集結ＳＰ」で、レギュラー放送で大好評の“サイズの晩餐”が超パワーアップし、国