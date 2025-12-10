情報提供を呼びかける愛知県警豊田署の木村紀夫署長＝10日朝、名鉄豊田市駅愛知県豊田市で2008年5月、高校1年清水愛美さん＝当時（15）＝が殺害された強盗殺人事件で、公的懸賞金（捜査特別報奨金）の受付期間が1年間延長されたことを受け、捜査本部がある豊田署などの捜査員ら約30人が10日、現場周辺の名鉄豊田市駅などで情報提供を呼びかけた。有力情報の提供者に支払われる懸賞金の受け付けは来年12月までで、上限300万円。