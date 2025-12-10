【ワシントン共同】米国務省の報道担当者は9日、中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射について「中国の行動は、地域の平和と安定に資するものではない」と批判した。共同通信の取材に答えた。報道担当者は、日米同盟はかつてなく強固だと強調。「同盟国である日本に対するわれわれの関与は揺るがず、緊密に連絡を取っている」と表明した。レーダー照射は、沖縄本島南東の公海上空で6日、中国海軍の空母から発艦したJ15戦