中国軍は9日、ロシア軍と東シナ海などで合同戦略パトロールを行ったと発表しました。中国軍の発表によりますと、パトロールは9日に東シナ海と太平洋の空域で行われ、中国のH6爆撃機やロシアのTU95爆撃機などが参加したということです。ロシア軍との合同パトロールは2019年以降、10回目となります。中国軍とロシア軍は、今年6月にも海軍が日本海の海・空域で合同演習を行うなど、軍事的連携を強めています。中国軍は今回の演習は定