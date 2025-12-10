アメリカの動画配信大手「ネットフリックス」による「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー」の買収をめぐり、ワーナーの動画配信サービスの利用者が買収の差し止めを求め、提訴しました。訴状によりますと、8日付で提訴したのは、ワーナーによる有料動画配信サービス「HBOマックス」の利用者です。この中で原告側は、ネットフリックスによるワーナーの買収は動画配信業界での競争を妨げ、値上げやサービスの低下につながると主張