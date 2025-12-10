１０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）の過去が明らかになった。ヘブンが米国で愛した女性・マーサが登場、マーサを演じた女優にも注目が集まった。ヘブンは米国で安アパートで下宿していた時に新聞記者に採用される。その下宿先で奴隷として働いていた女性がマーサ。ヘブンに優しく接してくれ、２人は自然に引かれ合う。その後、ヘブンはマーサにプロポーズ。当時は違う人種