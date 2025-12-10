◇１８位磯部誠（３５＝愛知）２年ぶり３回目前節のとこなめ７２周年記念は準優敗退・地元周年連覇を逃すと「敗者多くを語らず…。グランプリ頑張ります！」とキッパリと言い切った。今年は３月のとこなめ７１周年記念でＶ。まるがめＳＧオールスター、津Ｇ?東海地区選、鳴門Ｇ?７２周年記念優出などで賞金を積み重ね１８位で２年ぶりグランプリ出場を決めた。「グランプリに戻ることが目標だったので、それは達成できました