自動運航機能を活用した商用運航を開始する旅客船「おりんぴあどりーむせと」＝10日午前、新岡山港日本財団は10日、新岡山港（岡山市）と土庄港（香川県・小豆島）を結ぶ旅客船「おりんぴあどりーむせと」が、自動運航機能を活用した商用運航を11日から開始すると発表した。財団によると、国の認証を受け、一般客向け定期船として、自動運航が一部可能な技術を活用した商用運航は世界初という。航行中の船内で開かれた記者発表