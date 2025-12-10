Ａｉｍｉｎｇが３日続伸している。この日、持ち分法適用会社のＢｅｔｉｍｏが、競輪レースのインターネット投票サービス「Ｂｅｔｉｍｏ（ベティモ）」のスマートフォンアプリ版の提供を開始したと発表しており、同アプリに対する期待感が買いにつながっているようだ。 「Ｂｅｔｉｍｏ」は、競輪の車券をインターネットで購入できるサービス。豊富なデータと直感的に操作できるイ