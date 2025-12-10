ブロードメディアが急伸し、２０１５年４月以来、およそ１０年８カ月ぶりの高値圏に浮上した。英エーブイアイ・ジャパン・オポチュニティ・トラストが９日、ブロメディアに対し、ＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表。ＴＯＢ価格は１株２２００円で、ブロメディアの株価はこれにサヤ寄せする動きとなっている。買付予定数は上限が設けられ、ブロメディアの上場は維持される見通し。 ＡＶＩの買い付け予