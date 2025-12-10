トヨタ自動車が３日続伸、５日・２５日移動平均線のゴールデンクロスが目前で戻り足に拍車がかかりつつある。また、同社系列の自動車部品最大手デンソーやアイシンなどへの買いも目立つ。足もとで米長期金利の水準が切り上がっていることに加え、国内新発１０年債利回りが上昇一服、これを受け外国為替市場ではドル買い・円売りの動きを誘発している。目先１ドル＝１５７円台目前まで円安が進行しており、為替感応度