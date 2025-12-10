【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』の公開日が、2026年4月29日に決定。併せて、特報映像が公開された。 ■“ふくよかな坂本”は約4時間の特殊メイクで完成 今回解禁となったのは、目黒演じる“スマートな坂本”と“ふくよかな坂本”、そして朝倉シン（高橋文哉）の手に汗握るアクションシーンの数々が目を引く特報映像。坂本がこよなく愛する妻の葵（上