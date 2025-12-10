運転支援システム「プロパイロット」の次世代版を搭載した試作車を紹介する日産のイバン・エスピノーサ社長（左）と英新興企業ウェイブ・テクノロジーズのアレックス・ケンダルCEO＝10日午前、東京都中央区日産自動車は10日、独自の運転支援システム「プロパイロット」の次世代版の開発を巡り、人工知能（AI）を活用した自動運転技術を手がける英新興企業ウェイブ・テクノロジーズと協業すると発表した。ウェイブの技術を生かし