横浜FCは10日、元日本代表MF中村俊輔コーチ（47）らトップチームのスタッフ4人が、今季限りでクラブを退団すると発表した。退団するのは竹内清弥コーチ（35）、中村コーチ、村井泰希GKコーチ（33）、和気昌平アナリスト（26）。クラブを通じての中村コーチのコメントは以下のとおり。「まずは、今シーズンもクラブをご支援ご声援いただき誠にありがとうございました。コーチとしてＪ1残留を果たせずにとても悔しい気持ちと、