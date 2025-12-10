追い風に乗って正しい選択を繰り返すと、そこには強烈な連荘が待っていた。「大和証券Mリーグ2025-26」12月9日の第1試合で、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）が、親番の東1局からいきなり怒涛の連荘。親の満貫2連発で、ほぼ試合を決定づけたが、そこには才女で知られる浅見の的確な選択があった。【映像】引きも選択も完璧！浅見真紀の親満貫シーン東1局2本場に満貫をアガリ、続く3本場の時点で浅見の点棒は既に4万2400点