3年連続の開催となるボートレース住之江の「第40回グランプリ」は16〜21日の6日間で覇を競う。大一番を前に、今年もGP戦士18人に特別連載「金冠への道」で意気込みを聞く。▽馬場貴也（6位、5年連続7回目）昨年は堂々の賞金ランク1位でグランプリに登場した馬場貴也。ファイナルは4号艇で乗ったものの最後は力及ばずの5着。GP初制覇はまたもおあずけとなった。「グランプリは悔しい思い出だけでなく、いろんな思い出がありま