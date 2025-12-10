俳優イ・ビョンホン（55）が、米ゴールデングローブ主演男優賞にノミネートされた。会社を解雇された役で出演した映画「どうしようもない」（パク・チャヌク監督）で、候補に挙がった。8日にゴールデングローブ財団が発表した。第83回ゴールデングローブのミュージカル・コメディー部門にノミネートされた。ゴールデングローブ授賞式は映画とテレビを区分し、各パートは再びそれぞれミュージカル・コメディー部門とドラマ部門に分