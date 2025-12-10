ベッド上で飼い主さんへ強い眼差しを送る猫ちゃん。飼い主さんがいつものようにおしりを触ってあげると…？普通の子では満足できないような触れ方で、喜ぶ姿が話題になっています。投稿は執筆時点で23万回以上再生され「開幕の不満顔がたまらん」「ポンポンじゃなくていいんだｗ」といったコメントが寄せられました。 【動画：鳴いて何かを訴えてくるネコ→『おしり』を触ると…『まさかのやり取り』】 冒頭から何やら要求があり