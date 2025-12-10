グラビアモデル宇佐美なお（27）が9日、インスタグラムを更新。ヒップラインあらわなグラビアショットを公開した。宇佐美は「12月もあと少しだから、2025の嬉しかったハイライトを載せていこう〜」と書き出し、「まずはスケールアヴィエーションのノーズアートクイーンになれたこと。本当に最高、最強でした…。本当に夢のように最高なお仕事をさせて頂けたことに感謝です！！！これをきっかけにファンになってくれた人も実は多く