コスプレーヤーえなこ（31）が9日にインスタグラムを更新。ビキニショットを披露した。えなこは「夏みたいに見えるけど12月の海です(気温10度)」とコメントし、海を背景にしたビキニショットを公開。えなこは青いビキニを着用しており、全身ショットで抜群のプロポーションを見せつけている。この姿にフォロワーからは「水着姿見れるのは嬉しいけど風邪ひかないでね」「風邪引かなかった?身体が資本だから気を付けてね」「プロ根性