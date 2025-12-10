メッツからFAのエドウィン・ディアス投手（31）がドジャースと3年総額6900万ドル（約108億円）で契約合意したと9日（日本時間10日）、複数の米メディアが報道。ドジャースナインも続々とSNSで反応した。ディアスは今季メ軍で62試合に登板し6勝3敗、防御率1・63、28セーブ。通算520試合に登板し28勝36敗、防御率2・82、253セーブを誇るプエルトリコ出身の絶対的守護神。軽やかなトランペットが鳴り響く登場曲「Narco（ナルコ）