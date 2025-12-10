グラビアアイドルの鈴木ふみ奈（35）が9日までにインスタグラムを更新。カレンダー発売記念イベントを行ったことを報告した。鈴木は「本日はカレンダーイベントにご来場いただき、ありがとうございました」と来場者へ感謝を伝えた。続けて「そして実は…取材直前に下のビキニが入らないという事態が発生し、控室でプチパニックに（今回はフィッティングの時間が取れなくて…!）」とトラブルを明かし「なんとか最適解を見つけてリカ