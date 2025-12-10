漫画『ハイスクール！奇面組』のエピソードを厳選したデジタル版コミックス『組推しデジコレ！奇面組』が10日、各電子書店にて配信がスタートした。個性豊かな「組」が活躍するエピソードをコレクションしたデジタル版コミックスで、奇面組・色男組・腕組・番組・御女組を全力で推す計５タイトルとなっている。【画像】懐かしい！収録された『奇面組』エピソード厳選デジタル版のページ収録されるエピソードは本作品に加え、『