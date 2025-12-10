ウクライナのゼレンスキー大統領（中央）とイタリアのメローニ首相（右）＝9日、ローマ（ロイター＝共同）【ローマ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は9日、イタリアのメローニ首相とローマで会談した。首相府によると、ウクライナ侵攻を続けるロシアへの圧力維持や戦後のウクライナの「安全の保証」の重要性を確認。ウクライナにとっての公正な和平の実現に向けた取り組み継続で一致した。ゼレンスキー氏は9日、ローマ近