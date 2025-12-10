「元アイドルの女性に賠償命令」が言い渡された実際の裁判に着想を得た、深田晃司監督の最新作『恋愛裁判』（2026年1月23日公開）より、劇中のアイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」の楽曲「秒速ラヴァー」が本日より配信開始となった。あわせて、ダンスパフォーマンスを収めたミュージックビデオ（Short Clip）も解禁された。【動画】ハッピー☆ファンファーレ「秒速ラヴァー」MV Short Clip本作で恋に落ちるアイドル