歌手の森高千里（56）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。2025森高千里コンサートツアー"あなたも私もファイト!!"が6日の千葉公演でファイナルを迎えたことを報告した。森高は「毎公演、皆さんに元気が届くような気持ちで臨んでいましたが、皆さんの声援や笑顔に背中を押されながら、全28公演を終えることができました」とコンサートツアーを終えたことを報告した。続けて「あなたと私が一緒に作り上げてきたツアーの最終日