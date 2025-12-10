お笑いコンビ、アンジャッシュ児嶋一哉（53）が10日、水曜コメンテーターを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。体調不良で番組を欠席した南海キャンディーズ山里亮太（48）に代わりMCを務めた。オープニングでMCのフリーアナ武田真一が「今日もですね、山ちゃんが体調不良ということで。児嶋さんが代打MCです」と紹介。児嶋は「よろしくお願いします」と緊張気味に頭を下げた。その後改めて武田が「おはよ