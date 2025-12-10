筆者は公立中学に進学後、工夫を重ねて成績を伸ばし、日本トップクラスの進学校である灘高校に進みました。ですが入学早々、その想像を絶するほどハイレベルな環境に圧倒されました。入学前に出された「異色の春休みの宿題」、型破りな教師が配った「衝撃のプリント」――。これらと向き合ったことが「塾なし・滑り止めなし」での東京大学合格につながりました。筆者の大学受験を支えた、超進学校の知られざる学習環境を明かします