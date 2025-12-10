【ニューヨーク共同】米南部ケンタッキー州フランクフォートの同州立大で9日、銃撃があり、1人が死亡、1人が重体となった。警察は容疑者を拘束し、動機を調べている。米メディアによると、銃撃は大学の寮付近で起きた。被害者はいずれも学生。事件を受けて大学は閉鎖された。ビシア州知事はX（旧ツイッター）への投稿で、無差別の発砲ではないとみられるとした上で「私たちの州や国に暴力の居場所はない」と強調した。