人気洋菓子ブランド「N.Y.C.SAND」とセブン‐イレブンのコラボから、2025年12月16日(火)より数量限定で新作アイス2種が登場します。看板商品のキャラメルサンドをワッフルコーンで表現したアイスと、5種の素材を贅沢に閉じ込めたカップアイス。どちらもブランドのこだわりを丁寧に再現し、冬のデザートタイムを特別にしてくれる一品です♡今回は、発売情報とともに2商品の魅力を女性目線で詳しくご紹介します。