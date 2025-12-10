冨安健洋（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】サッカーのオランダ1部リーグ、アヤックスがDF冨安健洋（27）を獲得すると、スポーツ専門局ESPNのオランダ版が9日に報じた。6カ月の契約を結ぶという。2021年からアーセナル（イングランド）でプレーした冨安は日本代表でも主力として活躍したが、今年の2月に右膝を手術。7月にクラブと双方合意で契約を解除して以降は無所属だった。アヤックスには日本代表DF板倉滉が所属している