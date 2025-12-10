１０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）の過去が語られた。リヨ（北香那）が、真摯に思いを告白したことを受け、ヘブンはその気持ちに応えるために、自分の半生を語り出す。シンシナティで新聞記者となったヘブンは安アパートに下宿していたが、そこには奴隷として働くマーサ（ミーシャ・ブルックス）という女性がいた。マーサは、ヘブンに優しく接してくれ、自然と２人は接近