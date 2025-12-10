国際学術誌ネイチャーは北京時間9日、オンラインで2025年「今年の10人」を発表し、中国の研究者2人が選出された。中国新聞網が伝えた。同誌が今回選出した科学の進展に影響を与えた最新の「今年の10人」の顔ぶれは次の通り。（1）米カリフォルニア大学デービス校の物理学者トニー・タイソン氏（2）中国科学院深海科学・工学研究所の地質学者の杜夢然氏（3）イスラエル・ワイツマン科学研究所のシステム生物学者イファット・メルブ