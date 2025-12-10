現地12月９日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第６節で、南野拓実が所属するモナコがトルコの強豪ガラタサライと対戦し、１−０の勝利を収めた。一進一退の攻防が続いたなか、スコアレスで迎えた48分に南野が敵陣ペナルティエリア内で倒されてPKを獲得。しかしキッカーを務めたデニス・ザカリアが決められない。それでも68分にCKの流れから最後はフォラリン・バロガンがゴール。これが決勝点となった。74分