台湾プロ野球・中信兄弟のチアリーダーで、SNSのフォロワー9万人以上のジュリー（尹樂・34）が10日までに自身のインスタグラムを更新。24年「プレミア12」で台湾初優勝に貢献した陳晨威（チェン・チェンウェイ・27）と結婚したことを発表した。ジュリーは自身のインスタグラムで「Yes,I do」と指輪やハートの絵文字とともにつづり、そしてチェンのインスタアカウントをタグ付けした。写真ではチェンがヒザを着いてプロポーズ