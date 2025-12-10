東部ペンシルベニア州での集会に登場したトランプ大統領＝9日、マウントポコノ（ロイター＝共同）【マウントポコノ共同】トランプ米大統領は9日、東部ペンシルベニア州マウントポコノで集会を開き、演説した。政権の審判となる来年11月の中間選挙に向け、運動を本格化させた。食品などの生活費高止まりへの不満が国民の間で渦巻く中、物価高抑制が「最優先課題で使命だ」と強調。これまでの実績をアピールし、共和党への支持を呼