米フロリダ州オーランドで行われているウィンターミーティング（ＷＭ）の会場ホテルで９日（日本時間１０日）、来年３月のＷＢＣ各国監督、ＧＭらが取材対応した。侍ジャパン・井端弘和監督（５０）らは同監督会議に出席するために当地に集結していた。１次ラウンドで日本と同組のプールＣに入っているチェコ代表のハジム監督は日本メディアの取材に応じ「日本でプレーできることは私たちにとって大きな名誉だ。グループステー