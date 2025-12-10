10日(水)は北海道や関東から沖縄で気圧が低下するでしょう。11日(木)も北海道から近畿、沖縄で気圧が低下し、札幌から東京で影響が大きくなる見込みです。12日(金)は広く気圧が上がりますが、13日(土)から14日(日)は気圧が低下し、影響が大きくなる所が多いでしょう。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。今週末にかけて気圧が乱高下頭痛やめまいに注意10日(水)は北海道