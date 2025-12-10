オイシックスは１０日、前日本ハムの石川直也投手と契約が合意に至ったと発表した。石川は山形中央高から１４年度ドラフト４位で日本ハム入団。リリーフとして１８年に５２試合に登板し１９セーブをマークするなど活躍。翌１９年にはキャリアハイの６０試合に登板したが、その後は右肘トミー・ジョン手術を受けるなど故障に苦しみ登板試合数が減少。今季は１軍登板なしに終わり、オフに戦力外通告を受けた。ＮＰＢ通算は２０